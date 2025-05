Un vent de renouveau

Le destin envoûtant d'une dynastie de cafetiers, emportés par les bouleversements du xxe siècle, par l'autrice de la saga La Villa aux étoffes. Wiesbaden, 1961. Alors que le Café Engel a retrouvé sa gloire d'antan grâce à Hilde, celle-ci se voit disputer la gestion de l'établissement familial... par son propre frère ! Wilhelm, dont les rêves de cinéma se sont brisés, veut à tout prix être sous le feu des projecteurs, quitte à évincer sa soeur. Sur les coteaux du vignoble de Jean-Jacques, le mari de Hilde, les tensions s'accumulent. Heureusement, l'arrivée de Mischa apporte non seulement un souffle nouveau à la cave, mais aussi un bonheur inespéré. Pourtant, une sombre rumeur se répand soudain à Wiesbaden, laissant craindre le pire aux habitués du restaurant... Au Café Engel, chacun lutte pour préserver ce qu'il chérit le plus, des liens se tissent, des secrets éclatent au grand jour, et l'espoir - l'amour, même - émerge dans les endroits les plus inattendus. Traduit de l'allemand par Corinna Gepner A propos de l'autrice L'autrice, dont on ignore le véritable nom, a écrit de nombreux romans historiques et sagas familiales sous pseudonyme. Avec La Villa aux étoffes, parue sous celui d'Anne Jacobs et vendue à 3 millions d'exemplaires, elle a été propulsée au rang d'écrivaine best-seller, aussi bien en Allemagne qu'à l'international. Café Engel, déjà écoulée à 600 000 exemplaires en Allemagne, est sa nouvelle série.