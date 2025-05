Le 13 août 2018, Shanann Watts disparaît avec ses deux fillettes de 4 et 3 ans. Quelques jours plus tard, son corps est retrouvé enterré sur un site pétrolier. Les deux enfants, elles, ont été jetées dans des cuves remplies d'hydrocarbures. L'Amérique entière est saisie d'effroi : Chris Watts, le père aimant qui avait supplié à la télévision le retour de sa famille, est en réalité l'auteur de ce crime abominable. Il n'avait pourtant rien du tueur en série. Ni psychopathe, ni violent, il menait une vie apparemment ordinaire. Alors, qu'est-ce qui a poussé cet homme à exterminer les siens ? Daddy No retrace l'affaire qui a bouleversé l'opinion publique américaine en 2018. Née en 1977, Esther Hervy publie ses premières nouvelles dans des webzines dès les années 2000, puis trois romans entre 2015 et 2018. Depuis 2019, elle se consacre aux grandes affaires criminelles.