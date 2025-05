Champollion à la plage

Où et quand les écritures sont-elles nées ? Comment sont-elles parvenues jusqu'à nous ? En 1822, Jean-François Champollion déchiffrait les hiéroglyphes égyptiens, une des premières écritures au monde, rendant ainsi possible l'étude de toute une civilisation. Cet ouvrage offre un panorama de l'univers des écritures, antiques ou actuelles, des rives du Tigre et de l'Euphrate aux confins de la Chine, en passant par la Phénicie et la Mésoamérique. Installez-vous confortablement dans votre transat et laissez-vous conter par Stéphanie Lebreton l'histoire des écritures et de leur déchiffrement.