Evénement : Emelie Schepp revient avec une nouvelle enquêtrice pour son premier stand-alone. Une douce soirée d'été, Amanda Sundin disparaît sans laisser de trace. Exactement un an plus tard, son mari est retrouvé grièvement blessé chez lui. Qui leur en veut, et pourquoi ? L'enquêtrice Maia Bohm se voit confier l'affaire dès son arrivée à Motala avec sa famille. Elle traque le coupable, mais une autre urgence la hante : son fils de treize ans, Tim, est hospitalisé et a désespérément besoin d'une greffe de coeur. Chaque jour qui passe réduit ses chances de survie. Lorsqu'elle comprend que le sort de Tim dépend de la résolution de l'affaire, Maia est prête à tout. Même à sacrifier la vérité. Après le succès de sa série "Jana Berzelius" , Emelie Schepp signe son premier thriller indépendant : un roman haletant où la justice n'est plus qu'un idéal fragile, engloutie dans une course contre la mort. Traduit du suédois par Rémi Cassaigne A propos de l'autrice Emelie Schepp a autopublié son premier roman en 2013, qui a connu un succès retentissant. Depuis, sa série "Jana Berzelius" s'est vendue à plus de 3 millions et demi d'exemplaires dans le monde et a été traduite dans une vingtaine de pays. Jusqu'au dernier battement est son dernier thriller, avec une nouvelle héroïne.