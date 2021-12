La numérologie de la Famille- TOME 2 - Une meilleure compréhension et communication avec ses Parent

La Numérologie est un merveilleux outil de connaissance de soi et d'évolution. Par la simplicité de ses données de base (prénom et nom de famille), elle permet à chacun de se prendre en mains et de mieux gérer sa vie. Voici à présent un nouvel éclairage inédit sur nos relations familiales. Grâce à une méthode claire, simple et accessible à tous, Tanguy Carette nous permet de découvrir le sens des rapports qui nous unissent à nos parents et comment les améliorer. Ce livre est donc un formidable guide qui permettra à chacun d'évoluer grandement dans sa vie familiale. L'auteur nous livre ici 180 types de relations filiales.