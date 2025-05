Parent sécurisant, enfant sécurisé

Etes-vous un parent épanoui ou un parent qui doute de ses capacités ? Assumez-vous ce rôle avec inquiétude plus souvent qu'avec confiance ? Dans vos pratiques éducatives quotidiennes, avez-vous trouvé le juste équilibre entre indulgence et fermeté? Sur la base des plus récentes études psychologiques et neuropsychologiques, Marc Pistorio expose les fondements de la théorie de l'attachement et vous guide, étape par étape, dans le développement d'une relation de confiance avec votre enfant, dès les premiers jours de la vie. Dans cet ouvrage, vous explorerez différents styles parentaux et leur impact sur le développement affectif de l'enfant. Vous découvrirez aussi les bénéfices de la corégulation émotionnelle, ainsi que des stratégies comportementales et de communication qui favorisent une parentalité sécurisante, positive, calme et affirmée.