Un autre Rousseau

Inclassable Rousseau... Fut-il un penseur des Lumières ? L'un de leurs critiques ? Voire leur premier opposant systématique ? L'auteur du Contrat social n'a cessé d'être convoqué au tribunal de l'Histoire, par la droite contre-révolutionnaire, qui lui reproche d'avoir "engendré la Révolution" , ou par les libéraux, qui font de lui l'ancêtre du totalitarisme. Qu'il ait été un précurseur est incontestable. Il est l'un des premiers à théoriser la question sociale et la sociologie critique, à démystifier les prétendues "lois naturelles" de l'économie politique. Mais la République de la vertu qu'il prône repose sur des principes contraires à ceux des philosophes de l'époque. Opposant culture et civilisation, se méfiant de la raison, il récuse l'optimisme de la pensée du progrès, qu'il ne croit pas inévitable ni même souhaitable... Dans sa contre-préface inédite au présent ouvrage, Michel Onfray ajoute à ce débat passionnant : le Genevois est celui qui fit "tomber la guillotine sur le cou de la pensée judéo-chrétienne occidentale trente ans avant que Louis XVI ne fasse les frais de la veuve jacobine" ... Alors, Rousseau révolutionnaire conservateur ? Il est temps de rouvrir le dossier. Ecrivain, journaliste, philosophe, politologue, Alain de Benoist a publié plus de 100 livres et plus de 3000 articles, aujourd'hui traduits dans une quinzaine de langues différentes. Il a également fondé Krisis, une revue d'idées et de débats qui se veut "de droite et de gauche, d'ailleurs et de nulle part" .