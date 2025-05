L'île au trésor

L'adaptation en BD du célèbre récit d'aventures, suivie d'une sélection d'extraits. Dans une édition enrichie de nombreux outils pédagogiques, en lien avec les objets d'étude " Récits d'aventures " (6e) et " Le voyage et l'aventure " (5e). Le roman A la mort soudaine de Billy Bones, un étrange personnage, le jeune Jim Hawkins découvre dans ses affaires une carte indiquant l'emplacement d'un trésor... Des pirates, un trésor, une île déserte, un jeune héros intrépide : L'Ile au trésor réunit bien tous les ingrédients du récit d'aventures. En BD et sous forme d'extraits L'édition Classiques & Cie collège invite à découvrir le roman à travers la version intégrale de la bande dessinée de Christophe Lemoine (scénario) et Jean-Marie Woehrel (dessin). Elle permet également d'accéder au texte original grâce à un large choix d'extraits du roman. Les compléments pédagogiques 1. Un avant-texte pour entrer dans le récit 2. Une rubrique " Je fais le point ! " pour un premier bilan 3. Un parcours de lecture analytique, qui invite à confronter le texte original et la BD 4. Des ateliers interdisciplinaires 5. Un carnet de lecteur pour exprimer ses impressions Le livre du professeur Dans le guide pédagogique, téléchargeable sur www. editions-hatier. fr (Lien -> http : //www. editions-hatier. fr/), l'enseignant trouvera un descriptif complet de la séquence proposée et les corrigés des questionnaires.