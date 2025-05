Je n'oublierai jamais ta voix

Une relation toxique. Une emprise qui consume. Une amitié qui peine à résister. Jusqu'au drame. Inséparables depuis douze ans, Alix et Elodie voient leur relation basculer lors d'une soirée arrosée. Sous le charme magnétique de Déborah, Alix succombe à un coup de foudre qui bouleverse sa vie. Par amour pour cette femme, elle quitte tout. Vraiment tout. Y compris son compagnon. Le piège, peu à peu, se referme. Famille, amis assistent impuissants à son isolement. Plus d'un an après leur dernier échange, Elodie reçoit un appel inattendu qui fait resurgir le passé. Qu'est-il réellement arrivé ? Quels sombres secrets ont conduit Alix à sa perte ? Une quête de vérité s'engage, affectant Elodie à jamais. Pour ce troisième roman, Elodie Garnier continue à nous entraîner page après page dans des histoires d'amour et d'amitié d'une intensité troublante, qui résonnent au plus profond de nous. A propos de l'autrice Elodie Garnier est l'autrice de Juste une fois pour essayer et Je m'attendais à tout sauf à nous (Fayard). Elle vit à Châteauroux.