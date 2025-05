Christian Combaz, réfugié en province depuis trente ans, nous invite à écouter une France que personne n’entend plus mais dont il craint qu’elle ne finisse par élever la voix. Sa chronique villageoise prend souvent le ton de la parabole et nous offre un tableau chaleureux d’une population vouée au service d’autrui, résignée à un sort ordinaire, mais qui n’a jamais suscité autant d’ironie chez les parvenus. Du vieux curé qui vit avec l’épicière au partisan de José Bové qui s’enrichit dans l’immobilier, du clochard algérien devenu la coqueluche du conseil général au menuisier local qui se flatte d’avoir la clientèle du Dalaï-lama, ce livre est truffé de personnages peu convenus mais archétypiques, d’événements à la fois locaux et planétaires et de bons sentiments propres à éveiller l’intérêt du journal de 13 heures – heure à laquelle, symboliquement, l’horloge de Campagnol est restée bloquée. Couverture: photomontage d’après un panneau © Alexandre Fundone / Flickr / Getty Images et un paysage de campagne © Derek Croucher / Photographer’s choice / Getty Images