Pourquoi l'utopie d'Internet a-t-elle conduit à la domination d'une poignée d'entreprises technologiques ? Comment expliquer que les mouvements sociaux défendant un autre numérique n'aient pas réussi à freiner leur essor ? Pour répondre à ces questions, ce livre entremêle une histoire des Big Tech (Google, Amazon, Meta, Apple, Microsoft) et une histoire des contestations qui ont accompagné leur ascension. Il montre que les principales "alternatives" numériques se sont développées en symbiose avec ces entreprises et les ont aidées à croître, quand bien même elles semblaient les combattre. De nombreux mouvements sociaux ont ainsi été pris dans la toile des Big Tech , qui sont parvenues à s'approprier nombre de discours et de pratiques qui les menaçaient. D'autres mouvements ont pourtant ouvert des perspectives décisives, en intégrant les questions sociales et écologiques . Ce sont là quelques enseignements d'un récit qui retrace la confrontation entre, d'un côté, les grandes entreprises technologiques et leur logique capitaliste implacable et, de l'autre, les militants des libertés numériques, les défenseurs des communs, les héros de l'antitrust et les mouvements technocritiques. Alors que le pouvoir des Big Tech inquiète aujourd'hui plus que jamais, cette histoire est celle de notre impuissance actuelle comme de nos espoirs futurs. Sébastien Broca est enseignant-chercheur en sciences de l'information et de la communication à l'Université Paris 8, où il co-dirige le CEMTI (Centre d'études sur les médias, les technologies et l'internationalisation). Ses travaux sur le numérique se situent au carrefour de la sociologie, de l'économie politique et du droit. Il a déjà publié Utopie du logiciel libre (Le passager clandestin, 2013).