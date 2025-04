A quoi ressemblera le travail de demain ? 13 personnalités prennent la parole. L'intelligence artificielle va-t-elle vraiment tout révolutionner ? Pourquoi l'égalité femmes / hommes est-elle cruciale dans les entreprises ? Comment concilier productivité, transition écologique et responsabilité sociale ? Quelle place pour les syndicats dans ce grand bouleversement ? Comment répondre aux nouvelles attentes des jeunes et des salariés ? Et comment mieux les former, alors que la population vieillit, que la main d'oeuvre se raréfie et que les compétences évoluent rapidement ? Voici quelques-unes des nombreuses questions débattues dans ce livre, à travers le regard de 13 actrices et acteurs du monde du travail qui partagent leurs visions et leurs engagements. Une chose est sûre : réfléchir au travail de demain, c'est réfléchir dès aujourd'hui aux évolutions de notre société pour ouvrir le débat. Pour traiter tous ces enjeux, le lecteur va suivre les aventures de Soraya, jeune lycéenne qui se rend au pot de départ à la retraite de sa grand-mère Cathy, DRH dans une entreprise de parapluies. Soraya a une idée en tête : se servir de ce moment pour boucler son exposé sur le futur du travail. Mais elle n'imaginait pas pouvoir rencontrer toutes ces personnalités, et qu'elles acceptent de jouer le jeu en devenant d'authentiques personnages de bande dessinée. Véritable documentaire-fiction aussi sérieux qu'amusant, Travailler Demain est porté par Muriel Pénicaud, ancienne ministre du Travail, et le journaliste Mathieu Charrier. Ce roman graphique ambitieux dresse le portrait d'un monde en devenir et offre des pistes de réflexion pour tâcher de répondre ensemble à la question que tout le monde se pose : à quoi va ressembler le travail de demain ? Mis en scène par Nicoby avec réalisme, humour et précision, cet ouvrage est à destination de toutes celles et ceux que la question du travail intéresse, qu'ils soient élèves ou étudiants, actifs ou retraités. Ont participé à cet album : Benoit BAZIN : PDG de Saint-Gobain ; Sophie BELLON : PDG de Sodexo ; Moussa CAMARA : fondateur & Président des Déterminés ; Pascal DEMURGER : DG de la MAIF ; Aurélie JEAN : chercheuse en algorithmique ; Rachel KHAN : auteure & comédienne ; Christine LAGARDE : Présidente de la Banque centrale européenne ; Marylise LEON : Secrétaire générale de la CFDT ; Jasmine MANET : cofondatrice et DG de Youth Forever ; Philippe MARTINEZ : ancien Secrétaire général de la CGT ; Thierry MARX : Chef étoilé. Président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie et de la restauration ; Ron OSWALD : ancien Secrétaire général UITA ; Isabelle ROME : ancienne ministre à l'Egalité Femmes-Hommes.