Camille et Gloria, un couple de retraités, semblent avoir tout pour être heureux. Mais leur relation vacille face à une révolution techno-médicale : le Prolongement, une intervention coûteuse qui redonne aux organes la vitalité de la jeunesse. Gloria a pris sa décision : elle se fera prolonger. Camille, lui, préfère vieillir " normalement ". Alors que leurs chemins divergent, ils sont aussi contraints de vendre le restaurant familial pour couvrir les frais de l'opération. Dans ce récit choral plein de vie, Gwendal Lebec brosse avec justesse et humour un portrait touchant de nos fragilités contemporaines : l'amour, le désir, la vieillesse et le sens de la vie.