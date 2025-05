Une satire rétrofuturiste biopunk, voyage jubilatoire au centre de la terre - ou plutôt sous sa croute - qui se confronte aux grands questionnements humains et convertit l'angoisse climatique générale en éclat de rire. " Je viens des Métropoles Unies de Quondonia, MUQ, une civilisation humaine occupant la surface intérieure de la croûte terrestre, connue de certains membres choisis de vos élites politiques et industrielles qui ont tous juré le secret. " Né en 1947, James Morrow est lauréat du World Fantasy Award, du Grand prix de l'Imaginaire et de tous les grands prix américains de SFFF. Le Monde et vice versa est son dixième roman publié au Diable vauvert. @font-face {font-family : "Cambria Math" ; panose-1 : 2 4 5 3 5 4 6 3 2 4 ; mso-font-charset : 0 ; mso-generic-font-family : roman ; mso-font-pitch : variable ; mso-font-signature : -536870145 1107305727 0 0 415 0 ; }@font-face {font-family : Calibri ; panose-1 : 2 15 5 2 2 2 4 3 2 4 ; mso-font-charset : 0 ; mso-generic-font-family : swiss ; mso-font-pitch : variable ; mso-font-signature : -469750017 -1073732485 9 0 511 0 ; }@font-face {font-family : Cambria ; panose-1 : 2 4 5 3 5 4 6 3 2 4 ; mso-font-charset : 0 ; mso-generic-font-family : roman ; mso-font-pitch : variable ; mso-font-signature : -536869121 1107305727 33554432 0 415 0 ; }@font-face {font-family : Garamond ; panose-1 : 2 2 4 4 3 3 1 1 8 3 ; mso-font-charset : 0 ; mso-generic-font-family : roman ; mso-font-pitch : variable ; mso-font-signature : 647 2 0 0 159 0 ; }p. MsoNormal, li. MsoNormal, div. MsoNormal {mso-style-unhide : no ; mso-style-qformat : yes ; mso-style-parent : "" ; margin : 0cm ; mso-pagination : widow-orphan ; font-size : 12. 0pt ; font-family : "Calibri", sans-serif ; mso-ascii-font-family : Calibri ; mso-ascii-theme-font : minor-latin ; mso-fareast-font-family : Calibri ; mso-fareast-theme-font : minor-latin ; mso-hansi-font-family : Calibri ; mso-hansi-theme-font : minor-latin ; mso-bidi-font-family : "Times New Roman" ; mso-bidi-theme-font : minor-bidi ; mso-fareast-language : EN-US ; }p. MsoHeading7, li. MsoHeading7, div. MsoHeading7 {mso-style-unhide : no ; mso-style-qformat : yes ; mso-style-link : "Titre 7 Car" ; mso-style-next : Normal ; margin : 0cm ; text-align : center ; mso-pagination : widow-orphan ; page-break-after : avoid ; mso-outline-level : 7 ; font-size : 12. 0pt ; font-family : "Times New Roman", serif ; mso-fareast-font-family : "Times New Roman" ; mso-ansi-language : X-NONE ; mso-fareast-language : X-NONE ; font-weight : bold ; mso-bidi-font-weight : normal ; }span. Titre7Car {mso-style-name : "Titre 7 Car" ; mso-style-unhide : no ; mso-style-locked : yes ; mso-style-link : "Titre 7" ; font-family : "Times New Roman", serif ; mso-ascii-font-family : "Times New Roman" ; mso-fareast-font-family : "Times New Roman" ; mso-hansi-font-family : "Times New Roman" ; mso-bidi-font-family : "Times New Roman" ; mso-ansi-language : X-NONE ; mso-fareast-language : X-NONE ; font-weight : bold ; mso-bidi-font-weight : normal ; }. MsoChpDefault {mso-style-type : export-only ; mso-default-props : yes ; font-family : "Calibri", sans-serif ; mso-ascii-font-family : Calibri ; mso-ascii-theme-font : minor-latin ; mso-fareast-font-family : Calibri ; mso-fareast-theme-font : minor-latin ; mso-hansi-font-family : Calibri ; mso-hansi-theme-font : minor-latin ; mso-bidi-font-family : "Times New Roman" ; mso-bidi-theme-font : minor-bidi ; mso-font-kerning : 0pt ; mso-ligatures : none ; mso-fareast-language : EN-US ; }div. WordSection1 {page : WordSection1 ; }