Danser encore

"Il a demandé à Olga de lui teindre les cheveux en blond et dans le vestiaire, il a versé sur son visage et sur son corps, couverts de la sueur de l'échauffement, un paquet entier de talc. Enfin, il ressemble à un vrai aryen. Enfin, il peut prétendre être un des leurs". Johann Trollmann, dit "Rukeli", rêve de devenir champion de boxe. Mais dans l'Allemagne des années 1920, à quel avenir ce jeune Tsigane peut-il aspirer ? Déterminé à forger son destin, Rukeli enchaîne les compétitions. De victoire en victoire, il commence à se faire un nom et tombe éperdument amoureux de la belle et blonde Olga. Leur mariage célébré, le couple s'installe à Berlin alors que l'ascension d'Hitler est elle aussi accomplie. Scruté et méprisé par les nazis, Rukeli refuse d'émigrer aux Etats-Unis et décide de défier le Reich...