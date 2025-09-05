Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Humanité(s), la chair et les rêves du monde

Hubert Haddad, Zulma

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Qui dit femme et homme d’ici et de tous les ailleurs dit humanité… Qui dit souffles lyriques caribéens, de la Jamaïque à la Barbade, saga erratique des peuples rom et tsigane, chants et récits des aborigènes d’Australie à la lumière sacrée du temps du rêve, effloraisons des poètes algériens nés de la grande fracture coloniale, paroles en danger de quatre poétesses québecoises, dit au même titre humanité…
Partout sur notre Terre commune, la richesse contrastée des imaginaires, la passion de délivrance et la soif d’affranchissement des nations comme des entités sociétales non étatiques, dans le dialogue vital des cultures, en appellent à notre foncière et solidaire humanité.
Pour son dixième opus, la revue Apulée se propose d’interroger la notion même d’humanité dans sa contemporanéité. Naît-on humain ? Qu’est-ce au fond que cette communauté de destins censée lier entre eux tous les peuples ? L’humanité a besoin de se repenser solidairement dans son devenir, par-delà l’humanisme historique chargé de toutes les difformités des impérialismes coloniaux. Humaniser l’humanité serait-il donc notre seul horizon de salut ?

Par Hubert Haddad, Zulma
Chez Zulma

|

Auteur

Hubert Haddad, Zulma

Editeur

Zulma

Genre

Revues

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail
Retrouver tous les articles sur Humanité(s), la chair et les rêves du monde par Hubert Haddad, Zulma

Commenter ce livre

 

Humanité(s), la chair et les rêves du monde

Hubert Haddad, Zulma

Paru le 12/06/2025

416 pages

Zulma

32,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791038703582
9791038703582
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.