Humanité(s), la chair et les rêves du monde

Qui dit femme et homme d’ici et de tous les ailleurs dit humanité… Qui dit souffles lyriques caribéens, de la Jamaïque à la Barbade, saga erratique des peuples rom et tsigane, chants et récits des aborigènes d’Australie à la lumière sacrée du temps du rêve, effloraisons des poètes algériens nés de la grande fracture coloniale, paroles en danger de quatre poétesses québecoises, dit au même titre humanité…

Partout sur notre Terre commune, la richesse contrastée des imaginaires, la passion de délivrance et la soif d’affranchissement des nations comme des entités sociétales non étatiques, dans le dialogue vital des cultures, en appellent à notre foncière et solidaire humanité.

Pour son dixième opus, la revue Apulée se propose d’interroger la notion même d’humanité dans sa contemporanéité. Naît-on humain ? Qu’est-ce au fond que cette communauté de destins censée lier entre eux tous les peuples ? L’humanité a besoin de se repenser solidairement dans son devenir, par-delà l’humanisme historique chargé de toutes les difformités des impérialismes coloniaux. Humaniser l’humanité serait-il donc notre seul horizon de salut ?