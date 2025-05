Publiés au Sagittaire en 1945 et 1947, soit une dizaine d'années avant Le Vent qu'il considérait comme sa véritable entrée en littérature, Le Tricheur et La Corde raide sont les deux premiers livres de Claude Simon. On y découvre, déjà en place, les grands motifs de l'oeuvre à venir. Dans Le Tricheur : une fugue tragique et sans issue, celle de deux amants à travers la France. Dans La Corde raide : l'enfance, Barcelone pendant la guerre d'Espagne, la débâcle de 1940, restitués sous forme fragmentaire et puissamment réflexive. Après avoir été un temps diffusés sous la couverture des Editions de Minuit à la fin des années 1950, puis laissés épuisés, ces deux livres sont ici réunis pour la première fois en un seul volume. Claude Simon (1913-2005) a reçu le prix Nobel de littérature en 1985. Il a publié toute son oeuvre romanesque aux Editions de Minuit dont La Route des Flandres, Le Palace, Histoire (prix Médicis), Les Géorgiques, L'Acacia et Le Tramway. Son oeuvre est traduite dans plus de trente langues.