L’homme démantelé

Une tragédie se joue sous nos yeux, nous dit le jeune penseur Baptiste Detombe : le sacrifice d'une génération dévorée par l'ogre numérique. Nous assistons ainsi au démantèlement de l'homme : l'enfance n'a plus accès ni à l'émerveillement ni à l'innocence, la jeunesse est privée de sa fougue comme de ses premières expériences, l'âge adulte est cantonné à l'insatisfaction permanente, tandis que la vieillesse est jugée dépassée. A s'enfermer dans "ses communautés" , l'homme est condamné au conformisme et à mesurer chaque jour "sa valeur" aux yeux de celles-ci. De sujet, il devient objet. D'homme libre et digne, il devient marchandise et, avec elle, la singularité humaine s'abaisse et se consume dans ce même mouvement mercantile. Comment surmonter ce bouleversement anthropologique, cette disparition de l'émerveillement ? Un autre monde est pourtant possible, à portée de mains. La culture comme moyen de sortir de soi, la singularité du christianisme comme religion de l'incarnation, la force de la décision politique, notre propre vie intérieure ouverte à l'espérance sont à même de redonner à l'homme toute sa plénitude fondatrice. Diplômé de Sciences Po Bordeaux et de la Sorbonne en philosophie politique et éthique, Baptiste Detombe est aussi le fondateur du média étudiant Gavroche. Il participe au débat public sur les questions numériques notamment dans les colonnes de Marianne, La Croix ou encore du Figaro.