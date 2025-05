La fabrique des timidités

Entre les branches, parfois, se dessinent quelques centimètres de vide, un espace irréductible. On appelle cela la timidité des arbres : ils ne se touchent pas, jamais. Christophe aime Anne, Anne aime Christophe. Mais eux aussi semblent séparés par une frontière invisible. Ce roman retrace les étés de Christophe sur les plages de la côte atlantique entre 1990 et 1994. Il y bosse dur, vendeur de chouchous sous les ordres d'un patron roublard. Il y grandit aussi, loin de ses parents, avec d'autres jeunes qui comme lui entrent dans l'âge adulte. Loin d'Anne, surtout. Portrait d'un jeune homme romantique, le troisième roman de Christophe Perruchas explore avec délicatesse les marges obscures des sentiments et des désirs. En cinq étés, un garçon amorce sa vie d'homme dans l'ardente solitude d'un amour impossible. C'est l'histoire d'une métamorphose et d'une disparition. Des mots d'amour échangés à dix-sept ans, et l'empreinte qu'ils laissent, pour toujours.