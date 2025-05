Tout est bien puisque tout finit

Un roman d'une classe folle qui aborde les pouvoirs comme les limites de la littérature. Auteur de best-sellers internationaux et fils d'immigrés portugais, Baltasar dos Santos obtient, avec le prix Nobel de littérature, la consécration qu'il a recherchée avec cynisme. Cependant, le jour de la cérémonie, il crée le scandale en révélant l'insincérité de son oeuvre tout en humiliant les jurés qui l'ont couronné. Traqué par les médias, il disparaît et se réfugie incognito à Lisbonne où il tourne le dos à l'écriture. Pourtant, quelque temps après, paraît un roman inédit signé de son nom. Qui a usurpé son identité et pourquoi ? Déterminé à percer ce mystère, Baltasar entame une enquête qui le mènera jusqu'au Brésil vers une révélation inattendue. Entre satire et émotion, ce roman explore, non sans humour, les pouvoirs et les limites de la littérature ; mais c'est à la traversée de l'existence d'un homme que nous invite vraiment Bruno de Cessole. Un homme qui, ayant épuisé ses amours comme ses forces, cherche et trouve son salut dans la " grande beauté " et l'esprit des lieux.