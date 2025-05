Guy's girl

Ginny Murphy est de celles qui s'entendent mieux avec les garçons, tant qu'ils ne tombent pas amoureux d'elle, et réciproquement. Adrian, lui, ne croit plus en l'amour depuis qu'il a vu sa mère en faire les frais. Leurs certitudes vacillent lorsqu'ils se rencontrent. Pour la jeune fille, laisser Adrian s'approcher risquerait de révéler ce qu'elle cache depuis longtemps, ses troubles alimentaires qui la dévorent. Si Ginny ne cherche pas à être sauvée, peut-être ces deux-là peuvent-ils s'aider mutuellement... à condition d'abord de ne pas se détruire l'un l'autre. Traduction de l'anglais (Etats-Unis) par Sophie Aslanides et Romane Baleynaud