Dans un village côtier de Galice, en 1975, un enfant assiste à l'incendie criminel de sa maison et au meurtre de son père. En 2005, à Barcelone, l'adulte qu'il est devenu semble avoir enfreint toutes les règles éthiques et morales qui avaient présidé à son entrée dans la police. Il a battu (presque) à mort un entrepreneur sans histoire et reste obstinément muet sur les raisons de son acte. Atteint d'une maladie incurable, il revient sur les terres où il est né. Pour déterrer le passé et venger sa triste enfance ? Ou pour affronter ses vieux démons et trouver le repos de l'âme ? Trente années défilent alors, qui voient des hommes chasser en meute pour garder leurs secrets, des serments d'amitié se briser contre l'intérêt supérieur du clan, la "blanche" mexicaine remplacer le bourbon irlandais de contrebande, des hommes puissants cachés derrière des masques de loup abuser d'enfants rêveurs, et un tueur à gages aux yeux noirs accomplir son office avec une éblouissante humanité. Car "personne sur cette terre n'est innocent, personne n'oublie, personne ne pardonne".