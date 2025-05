Veiller sur elle

Au grand jeu du destin, Mimo a tiré les mauvaises cartes. Né pauvre, confié en apprentissage à un sculpteur de pierre sans envergure, il a du génie entre les mains. Héritière du clan Orsini, Viola a passé son enfance à l'ombre d'un palais génois. Elle a trop d'ambition pour se résigner à la place qu'on lui assigne. Ces deux-là n'auraient jamais dû se rencontrer. Au premier regard, Viola et Mimo jurent de ne jamais se quitter. Liés par une attraction indéfectible, ils traversent des années de fureur quand l'Italie bascule dans le fascisme. Mimo prend sa revanche sur le sort, mais à quoi bon la gloire s'il doit perdre Viola ? Un roman plein de fougue et d'éclats, habité par la grâce et la beauté. Prix Goncourt 2023 Prix du roman Fnac 2023 Grand Prix des Lectrices de ELLE 2023 " L'histoire d'un amour prodigieux traversé par la beauté féroce de l'Italie. " - ELLE " Une fresque étourdissante et l'histoire de deux êtres que tout oppose. " - La Grande Librairie " Une immense réussite romanesque et un grand roman d'amour. " - RTL - Prix Goncourt 2023 - Prix du roman Fnac 2023 - Grand Prix des Lectrices de ELLE 2023