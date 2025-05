Tada est homme à tout faire à deux pas de la gare de Mahoro, dans la banlieue de Tokyo. Lorsque Gyôten, un ancien camarade de classe du lycée, déboule dans sa vie, les deux hommes font équipe pour répondre avec diligence aux demandes qu'on leur adresse : garder un animal de compagnie, amener puis récupérer un enfant après ses cours du soir, ranger un appentis... Autant de commandes tout à fait ordinaires qui vont faire croiser à notre duo des personnages hauts en couleurs et les conduire vers des situations plus douteuses les unes que les autres. Chemin faisant, l'histoire de Tada et Gyôten se révèle, laissant le lecteur bouleversé par leur passé et leur attitude face à la vie. Lauréat du prix Naoki, Chez Tada est un roman drôlissime et attendrissant.