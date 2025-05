Patrick deWitt, auteur à succès des Frères Sisters, nous revient avec l'histoire de Bob Comet, un bibliothécaire à la retraire qui a vécu sa vie à travers et pour la littérature sans se douter que sa propre existence constituait un roman poignant à part entière. Avec son talent incomparable pour faire rire, sa fantaisie, sa liberté et sa verve, deWitt met à l'honneur le type introverti par excellence et célèbre l'extraordinaire s'immisçant dans la vie ordinaire d'un homme qui a le chic pour inviter sur la scène de sa vie les personnalités les plus extravagantes.