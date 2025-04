Au fil d'une pseudo-enquête hallucinée, Aliène explore les notions de domination, d'animalité et de violence. Prix du Livre Inter 2024 A travers la proximité, voire l'amalgame entre animaux et humains, Aliène questionne la nature de ce qui est caché, la vie animale, et surtout l'instinct de peur. Tel est le véritable fil du récit, rarement traité avec autant de nuance et de force. Phoebe Hadjimarkos Clarke est traductrice de profession. Elle a publié un premier roman, Tabor, aux éditions du Sabot en 2021 et en 2023 un recueil de poèmes écrits à quatre mains avec Martin Desinde intitulé 18 Brum'Hair chez Rotolux Press. "Le deuxième livre de cette écrivaine est un vrai roman social sous des dehors de science-fiction rustique". Le Monde "Phoebe Hadjimarkos Clarke nous livre un roman dérangeant où la peur, les rapports de domination, les hallucinations, la violence prolifèrent". Le Soir "Bienvenue dans l'un des romans les plus ambitieux de cette rentrée d'hiver : entre faux thriller et roman d'anticipation halluciné, Phoebe Hajimarkos Clarke signe le conte très noir de notre temps". Les Inrocks