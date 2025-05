Jusqu'où peut-on aller pour protéger un secret ? A la fin des années 80, deux jeunes hommes traversent l'Europe au volant d'une décapotable. Ils enchaînent les fêtes, les excès, et refont le monde en citant Céline, Hemingway ou Leonard Cohen. Mais, quand leur voyage les entraîne jusqu'au Pays basque, tout dérape. Vingt ans plus tard, à Stockholm, le professeur Hans Rekke se voit confier un cold case glaçant : le meurtre sauvage d'une jeune femme en Espagne. Avec la policière Micaela Vargas, il remonte la piste... et découvre d'autres crimes similaires au Danemark et en Finlande. Chaque victime porte une marque étrange. Comme les chiffres d'un compte à rebours macabre. Et les indices finissent par les mener là où ils ne l'auraient jamais imaginé : au coeur du monde littéraire de Stockholm, un univers feutré mais impitoyable. Derrière les faux-semblants, une vérité dérangeante les attend. Un secret qui lie deux hommes depuis des années. Et un assassin prêt à frapper à nouveau. Traduit du suédois par Rémi Cassaigne A propos de l'auteur Né à Stockholm en 1962, DAVID LAGERCRANTZ est journaliste et écrivain. Il acquiert sa renommée mondiale en imaginant les tomes 4, 5 et 6 de la série à succès Millénium de Stieg Larsson, traduits dans une vingtaine de pays. Tenebrae est le troisième tome de sa nouvelle série policière best-seller lancée avec Obscuritas.