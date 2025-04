Février 1888, le professeur Alexandre Lacassagne, pionnier de la médecine légale et de l'anthropologie criminelle, est appelé à Saint-Romain-au-Mont-d'Or, non loin de Lyon, après la brutale agression d'un vieil homme sans histoires à son domicile. Comme l'enquête policière piétine, Lacassagne, épaulé par son assistant atypique, Ange-Clément, va devoir concevoir un protocole expérimental inédit et révolutionnaire...