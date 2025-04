Un marin à l'Elysée

Sa vocation pour la mer l'a poussé à rêver en grand. Bernard Rogel consacrera sa vie à la Marine nationale. Il raconte son parcours singulier et inspirant, porté par l'amour de la mer et de la France. A 34 ans, le Brestois commande son premier sous-marin nucléaire, pistant les navires espions russes dans les profondeurs. Chef d'état-major de la Marine, il bataille pour maintenir à flot les moyens du naval. Consacré chef d'état-major particulier de deux présidents de la République, l'amiral relèvera bien d'autres défis et nous fait entrer dans les coulisses de cette sphère mystérieuse et fascinante. Il partage ici son expérience, ses coups de gueule, son acuité géopolitique et son espoir inébranlable dans les valeurs de notre pays, notre solidarité collective et notre jeunesse.