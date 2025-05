Au début de la fin du monde

Dans un récit où se mêlent romance et désespoir, Kei Tanaka imagine un monde dans lequel personne n'est épargné, ni les enfants ni les adultes. Entre amitiés, amours et entraide, plusieurs individus se retrouvent confinés ensemble, unis face à l'invasion. Japon, île de Hokkaido. L'apparition soudaine d'un singe infecté par un étrange virus vient bouleverser le quotidien paisible des habitants. Après avoir été mordues par le primate, plusieurs personnes se transforment en zombies et s'en prennent à leurs semblables... C'est le début d'une épidémie sans précédent qui menace toute la population. Livrés à eux-mêmes, les insulaires essaient tant bien que mal de subsister et de trouver un sens à leur vie durant l'apocalypse.