La fille du grand hiver

Le récit d'une héroïne du Groenland, par Isabelle Autissier. Elle a sept ans et connaît déjà la faim. Dans la nuit polaire, sa mère assouplit la corde qu'elle devra lui passer autour du cou. Une bouche de moins à nourrir sauvera peut-être le reste de la famille. Mais au dernier moment, son frère s'interpose. Arnarulunguaq vivra. Des années plus tard, des Blancs se sont installés dans son village du Groenland. Le comptoir qu'ils ont ouvert modifie le quotidien des Inuits. Mais la jeune femme aux yeux pétillants n'a qu'une envie : participer à leurs expéditions. En 1921, Arnarulunguaq ose, et part en traîneau à travers le Grand Nord avec le charismatique Knud Rasmussen, à la rencontre des peuples d'au-delà de la mer.