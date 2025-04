Horn venait la nuit

Quand Simon Ungar est licencié et que sa compagne le quitte, il part en République tchèque pour enquêter sur ses origines. Mais le puzzle familial s'avère plus difficile à reconstruire que prévu, et va le jeter sur les routes de l'Europe centrale, jusqu'à Budapest. Au même moment, à Berlin, Ilse Küsser, une vieille dame née pendant l'entre-deux-guerres, reçoit une lettre qui la pousse à reconsidérer toute sa vie - et sa plus grande histoire d'amour. Ballotés au gré de l'Histoire du XX ? siècle, les deux protagonistes de ce formidable roman-enquête ne se doutent pas du lien qui les unit.