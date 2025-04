La fugue d'Anna

Au coeur de la Sicile, un roman poignant où se rencontrent quêtes identitaires et souvenirs d'un amour qui refuse de s'éteindre. Un matin comme les autres, et au soir de sa vie, Anna décide de quitter son domicile en laissant derrière elle son mari Severino et le quotidien qu'ils partagent depuis leur jeunesse. Un an après ce surprenant départ, Severino part à sa recherche, décidé à parcourir toute la Sicile pour la retrouver. Ce voyage l'entraîne dans une danse entre passé et présent où les souvenirs embellis de Severino se heurtent aux traces du désir d'émancipation d'Anna. Ensevelis sous le poids des fantômes du passé, Anna et Severino devront reconsidérer les promesses qui les unissent et affronter leurs certitudes pour se dévoiler enfin.