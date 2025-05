La tentation du lac

Rodolphe Martin est un scénariste sur la touche, mal payé, insatisfait de sa vie parisienne. Avec en poche l'argent versé pour un énième scénario qui ne sera jamais tourné, il décide de tout quitter, Montparnasse, Paris, son métier, ses amis. D'autant que rien ne le retient. Il veut complètement changer sa vie, c'est-à-dire ne rien faire. Sans prévenir personne, il cherche refuge auprès d'une ville d'eau et jette son dévolu sur Aix-les-Bains. C'est charmant et calme, Aix-les-Bains. Fidèle à sa philosophie, il fait cependant des rencontres - Aurélie, de l'agence immobilière, un pêcheur défaitiste -, s'adonne à des croisières gastronomiques à répétition sur le lac, joue tous les soirs au casino et va voir sans distinction les films du Victoria. Mais Rodolphe se rend compte que sa nouvelle vie ressemble trop à celle du personnage de son scénario et veut s'en détacher. Commence alors une dérive qui le mène à vivre des aventures inattendues, singulières et même dangereuses. Sans parler qu'il se voit rattrapé par son passé qui le condamne à fuir. Empreint en permanence d'un humour faussement naïf, le roman de Patrice Leconte nous plonge avec grâce et légèreté dans une forme agréable d'abandon, non loin des silures qui l'obsèdent tant.