Le premier roman d'Emilie Guillaumin, inspiré de son histoire personnelle dans l'armée Emma Linarès voulait que sa vie soit intense. Voire héroïque. Grande lectrice, elle se rêvait en personnage de roman. Un jour, après y avoir longuement songé, elle a franchi le portail intimidant d'un camp militaire. L'armée. N'était-ce pas là que se vivaient les dernières aventures ? Sans doute. Mais seulement quand elle aurait appris à s'habiller en moins de cinq minutes, à ramper dans la boue, à se mettre au garde-à-vous, à nommer chaque pièce de son fusil d'assaut et à chanter sa nostalgie virile pour une belle blonde restée au pays... A propos de l'autrice Après des études de lettres à La Sorbonne et de criminologie à New York, Emilie Guillaumin est devenue journaliste sur Radio Classique. Puis elle s'est installée à Miami, où elle a exercé plusieurs métiers : journaliste encore, mais aussi professeur de français, agent d'assurance, serveuse, livreuse de journaux... Entre les deux, elle a passé deux ans au sein de l'Armée de terre, aventure dont elle a tiré son premier roman Féminine publié chez Fayard à la rentrée 2016, puis L'Embuscade (HarperCollins France, 2021), qui a reçu un très bel accueil de la critique et du public, tout comme Petites dents, grands crocs (HarperCollins France, 2023). Elle intervient aujourd'hui en tant que consultante militaire dans l'audiovisuel. Son quatrième roman, Soleil Invaincu, sortira chez Grasset en 2025, tout comme le format poche de Féminine, chez HarperCollins France. "L'auteure nous immerge avec maestria dans le quotidien d'hommes et de femmes ordinaires capables d'actes extraordinaires". Marie Rogatien, Le Figaro magazine "Le récit d'un difficile désenchantement". Estelle Lenartowicz, LIRE