Le corps de Caitlin Black est retrouvé à l'embouchure d'An Loch Dubh, le loch noir, sur la côte ouest de l'île de Lewis. La jeune femme, habituée des sujets sur l'environnement et nageuse émérite, a été violée et battue avant d'être assassinée. Lorsque Fionnlagh, le fils qu'il a eu de Marsaili, est accusé du crime, Fin Macleod plaque son boulot à la police de Glasgow et s'envole aussitôt vers sa terre d'enfance. Il l'a quittée dix ans plus tôt pour vivre librement son amour pour Marsaili. Comment disculper son fils alors que les preuves l'accablent ?? Comment renouer avec les Hébrides alors que les baleines s'échouent sur les plages ?? Comment faire face aux ombres qui remontent du passé? ? Dans ce jeu de faux-semblants, Fin Macleod va devoir traverser les mensonges et les secrets des hommes, les cruautés de l'océan qui ne pardonne ni aux imprudents ni aux téméraires. Et s'il le faut, affronter la mort. Avec ce roman poignant, Peter May redonne vie au héros emblématique qui a bouleversé des millions de lecteurs à travers le monde et nous prend à nouveau au coeur dans l'abîme du loch noir.