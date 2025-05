Le bleu est la couleur la plus rare

Dans les années 70, sur une journée aux allures de road trip, Eleanor fuit avec son bébé un mari dont la violence ne fait que croître, destination les Blue Mountains, imprégnées des souvenirs d'enfance. Un voyage comme un retour sur ce qui l'a constituée, une famille marquée par la perte et les traumatismes de la guerre, une mère qui refuse d'aimer, toutes ces failles affectives qui poussent une femme dans les bras d'un tyran. Au bout du voyage, il y a le deuil, mais aussi l'heure bleue, l'aube, comme une résurrection. Exploration de la maternité et du mystère qui noue les liens familiaux, ce roman aux mille nuances psychologiques confirme la plume ultra sensible et envoûtante de Sarah Schmidt.