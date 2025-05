Sirène Rhapsodie

Des sirènes y en a partout, dans le monde. C’est banal une sirène. Il n’y a pas que Ariel, la petite sirène de chez Walt Disney. Il y a Mami Wata en Afrique de l’Ouest, Yemoja au Nigeria, les jiaorens en Chine, les lobastas dans les pays slaves, Iara au Brésil, LaSiren en Haïti, la Pincoya au Chili. […] Des sirènes y en a partout, quoi. Et dans les terres inuit du Grand Nord, il y a Sedna.

Partant de cette figure mythique qui traverse les imaginaires de toutes les civilisations, Sylvain Pattieu convoque avec précision et humour les grandes légendes historiques pour les faire résonner avec le monde actuel. Entre souvenirs émouvants de sa mère, réflexions sur le sort des populations inuit et épopées contemporaines, il met en lumière des trajectoires souvent invisibilisées et interroge notre rapport à l’histoire, à l’art, à la transmission, aux différentes cultures ainsi qu’aux femmes puissantes pour élargir nos imaginaires et donner vie à une véritable mythologie du présent. Car n’avons-nous pas plus en commun avec les sirènes que ce que nous pensons ?

Découvrez les collections du musée des Confluences de Lyon sous le regard d’un écrivain.