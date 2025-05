Retour à Lake Grove

Une maison isolée qui abrite des siècles de secrets. Une femme prête à tout pour réparer le passé. Un roman époustouflant sur nos héritages et ce que nous en faisons. Sur une falaise surplombant l'océan se dresse une maison victorienne. Lorsque Jane la découvre à l'adolescence, elle est abandonnée depuis longtemps déjà. Mystérieuse et irrésistible, encore remplie des souvenirs de ses anciens habitants, la demeure devient un refuge pour Jane. Vingt ans plus tard, Jane, désormais archiviste, revient. Sa vie est sur le point de se briser et elle est horrifiée de découvrir que l'endroit a été entièrement rénové, dénaturé par sa nouvelle propriétaire, Genevieve. Etrangement, Genevieve est convaincue que la maison est hantée. Elle embauche Jane pour trouver des réponses dans le passé de la propriété. Jane découvre alors une histoire de naufrages, de désirs irrépressibles et de pertes dévastatrices, d'artefacts historiques volés et revendus... sous l'ombre persistante du colonialisme. Un roman profondément émouvant sur les lieux que nous habitons, ceux qui nous ont précédés et la possibilité de la réparation.