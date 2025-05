OVNIS, l'enquête déclassifiée

Le décryptage des vidéos interdites du Pentagone. Cellule secrète chargée de réunir des données longtemps interdites au sein de l'armée américaine, incidents graves sur des bases militaires avec, à une occasion, la perte de contrôle de missiles nucléaires... en quelques années, les indices de l'existence des ovnis se sont multipliés, bousculant toutes nos certitudes. Les révélations n'ont pas manqué : témoignages de pilotes de chasse et d'agents de renseignement, enregistrements vidéos et radars... Ce sont des décennies de désinformation qui explosent sous nos yeux. Longtemps tenu dans l'ignorance, le Congrès lance désormais une offensive inédite contre le Pentagone, afin d'obtenir ce qui lui a toujours été refusé : la transparence. Le livre de Sylvain Maisonneuve est une enquête captivante, d'une actualité brûlante : il est éclairé par des informations récemment déclassifiées et enrichi par des images exceptionnelles. Avocat, Sylvain Maisonneuve a été ensuite membre de différents cabinets ministériels régaliens de 2020 à 2025. Il suit depuis des années le dossier des "phénomènes aérospatiaux non identifiés" et intervient dans différents colloques sur le sujet.