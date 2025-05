La pensée nazie

Pourquoi les nazis ont-ils commis des crimes aussi atroces que de nouvelles catégories conceptuelles ont dû être inventées pour les appréhender ? Comment une nation cultivée a pu, collectivement, perpétrer de telles atrocités ? En quoi cette histoire est-elle pertinente pour comprendre notre temps présent ? En mobilisant sa vaste connaissance de l'histoire et des avancées en psychologie comportementale, évolutive et neuropsychologique, Rees analyse douze mécanismes qui ont permis à la doctrine nazie de s'imposer et de normaliser ses atrocités. Parmi eux figurent les théories du complot, l'hyper-leadership, l'opposition du "nous' au "eux' ou encore l'invisibilisation et la déshumanisation des victimes. Ces outils ont justifié une vision du monde prédatrice et meurtrière. Bien que exploités dans un contexte spécifique, ces mécanismes restent pertinents aujourd'hui, car la psychologie humaine demeure inchangée. Alors que les démocraties reculent et que de nouvelles menaces autoritaires émergent, il devient crucial de comprendre comment les régimes totalitaires ont écrasé les libertés. Laurence Rees, historien et ancien directeur des programmes d'histoire de la BBC, a écrit des travaux majeurs sur la Seconde Guerre mondiale, tel que Auschwitz, l'ouvrage le plus vendu au monde sur ce camp de la mort, et Holocauste. - British Book Award (2006) pour Auschwitz : The Nazis and the Final Solution. - Prix Emmy (2 prix) pour ses documentaires historiques. - BAFTA pour ses programmes télévisés sur la Seconde Guerre mondiale. - Grierson Award pour l'excellence documentaire. - George Foster Peabody Award pour la production de documentaires. - Lifetime Achievement Award (2009) lors du congrès mondial des créateurs de programmes historiques et d'actualités. - Docteurs honoris causa de l'Université de Sheffield (2005) et de l'Open University (2011).