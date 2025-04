La toile des femmes

Cette histoire commence au creux de la femme. Là où naît la vie. Esther et Pierre attendent un enfant comme on attend la pluie, de façon enfantine et naïve. Pourtant, le jour de la naissance, Pierre disparaît, laissant Esther seule avec ce bébé qu'elle ne reconnaît pas. Ce roman d'une douce colère est une histoire de passage. De ce moment suspendu où la jeune femme devient mère et fait du même coup l'expérience de la vie et de la mort. C'est aussi un hymne au lien qui se tisse entre les femmes d'une lignée. A cette toile d'amour charnel qu'ont tissée nos ancêtres et dans laquelle la jeune mère s'entortille pour ne plus jamais tomber. Ce roman d'une douce colère est un hymne au lien qui se tisse entre les femmes d'une lignée. Soleyne Joubert est née en 1989 à Paris. Elle nous dévoile dans ce premier roman, un univers doux et violent, dans lequel résonnent sa propre maternité, son engagement féministe et ses dix ans d'expatriation.