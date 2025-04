Le nom de Jorge Luis Borges (1899-1986) convoque un des destins littéraires les plus singuliers du XXe siècle. A travers ses oeuvres on explore ici l'arrière-plan "métaphysique" fait de religion, de politique, de science et de philosophie où nos sociétés tentent d'inscrire le vrai, le juste, le bien. Sous le regard sceptique et amusé de l'écrivain argentin, cette toile de fond s'effrange. L'artiste prend alors la liberté d'y insérer ses propres créations, sous la forme de poèmes, de contes ou de courts essais. Depuis Ferveur de Buenos Aires (1923) jusqu'à Les Conjurés (1985), en passant par Fictions (1944) ou Atlas (1984), soulevée par la grâce unique de l'écriture, s'élabore à proprement parler une éthique exigeante, consubstantielle au texte et progressant avec lui. Le même élan gagne le lecteur s'éveillant à de fécondes métamorphoses. C'est à ce parcours en spirale que s'intéresse la présente étude, appliquée à l'ensemble d'une oeuvre qui, jamais soumise aux diktats en vogue, affirme hautement sa liberté et son originalité.