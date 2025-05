Les ressuscités

Redoutez la vengeance du Temple ! Avril 1309, Paris. Alors que la sinistre prison du Châtelet résonne des cris de torture des templiers et qu'une relique volée à la famille royale circule dans les bas-fonds, des hommes et des femmes réputés morts s'apprêtent à revenir à la vie. Guillaume de Nogaret, le conseiller aussi puissant qu'impitoyable du roi Philippe le Bel, dépêche un duo d'enquêteurs imprévu : un ancien croisé reconverti en assassin et une religieuse en rupture de ban. Une quête de sang qui va les voir s'opposer aux complots diaboliques des Templiers pour abattre la royauté et les mettre sur la piste d'un secret venu de la nuit des temps. Dans un Paris médiéval ressuscité, au coeur des secrets de la famille royale, Jacques Ravenne signe un roman historique aussi documenté que stupéfiant.