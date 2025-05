Vas-y, Fil ? ! Plie la patte ? ! Relève la tête ? ! Attrape la balle ? ! Sous les encouragements de Lulu, Fil se lance dans la compétition sportive ? ! Natation, tir à l'arc, course à pied... Fil décrochera-t-il une médaille ?? Un album plein d'humour pour évoquer la compétition sportive et faires ses premiers pas dans la lecture. LES PLUS Un texte adapté à l'entrée en lecture Des illustrations pleines de fantaisie réalisées par le talentueux Christian Voltz Un QR Code pour écouter la lecture de l'album Une fabrication de qualité, solide et résistante aux petites mains Une conception éthique et engagée