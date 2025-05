Les secrets du premier film d'Hitchcock à Hollywood. Judith Anderson, célèbre second rôle dans le Rebecca d'Alfred Hitchcock, se souvient, au crépuscule de sa vie, du tournage à Hollywood, à l'automne 1939. Des meurtres de jeunes femmes, toutes plus ou moins impliquées dans le monde du cinéma, se succèdent dans West Hollywood, tandis que les incidents se multiplient sur le plateau, venant perturber le quotidien de stars lancées dans une féroce compétition. Ombres du passé, meurtres inexpliqués... Les morts se mettent à tourmenter les vivants et les personnages de fiction envahissent le réel. Un voyage dans les coulisses d'un film culte. Un roman sur l'âge d'or d'Hollywood et ses zones d'ombre.