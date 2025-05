Le dernier jaguar

A la frontière entre Brésil et Argentine, une réserve naturelle est menacée par un projet de barrage hydroélectrique sur les plus larges chutes du monde, celles du Yucumã. Deux communautés s'y s'affrontent : des autochtones en marge de la société qui vivent de la chasse aux animaux sauvages et de la contrebande ; des gardes forestiers qui luttent pour préserver le fragile équilibre des écosystèmes. Au coeur de ce combat, trois femmes puissantes s'allient pour empêcher cette tragédie environnementale. Un western écolo au charme envoutant, inscrit dans une terre où souffle le réalisme magique du Macondo de "Cent ans de solitude".