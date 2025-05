Galice, 1900. La nuit est tombée depuis quelques heures sur le manoir d'Espíritu Santo lorsque Dona Inés, matriarche de l'empire Valdés et épouse du très estimé Don Gustavo, est surprise par ses premières contractions. Au même moment, seule, accroupie sur le sol en terre battue de sa chambre, Renata, servante au domaine, donne naissance à Clara, l'enfant illégitime de son maître. Mais dès le lendemain, Renata, qui a partagé avec Don Gustavo de longs mois de passion, sombre dans le désespoir quand celui-ci les rejette, elle et son enfant. L'espoir que cette idylle les arrache à la misère s'envole. Si elle accepte cette sentence, elle refuse de condamner sa fille. Alors, dans un geste d'amour, elle décide d'offrir à Clara une vie meilleure et échange, dans leur couffin, son enfant et celui de sa maîtresse. Renata est alors bien loin d'imaginer que son acte scellera le destin de toutes les femmes Valdés. A travers une saga familiale puissante, Sonsoles Ónega nous livre un grand roman sur l'émancipation des femmes au xxe siècle de l'Espagne à Cuba. "Coup de coeur magistral pour ces femmes indépendantes, résilientes et attachantes". Mélissa, de @ petitsinstantsdelecture Née à Madrid en 1977, Sonsoles Ónega est journaliste et autrice. Entre 2018 et 2022, elle a animé plusieurs émissions sur la chaîne de télévision internationale Mediaset. Les Filles de la femme de chambre, son premier roman traduit en français, a été un véritable phénomène d'édition. Récompensé par le prestigieux prix Planeta, il est le quatrième livre le plus vendu en Espagne en 2024.