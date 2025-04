Vine Street

Londres, 1935. Geats travaille pour la police des Moeurs. Misanthrope et hargneux, il dirige la racaille de Soho selon un code moral élastique. Ses ruelles étroites sont peuplées de jazzmen, de bookmakers, de mafieux et de michetons. Aussi, lorsque le corps d'une prostitué est retrouvé au-dessus d'un club, les détectives de la criminelle se contentent de classer l'affaire comme un suicide. Geats, quant à lui, flaire déjà la piste d'un tueur pervers et insaisissable que l'on surnommera le Brigadier.