Crime sur le paillasson

Culte dans 40 pays, la série cosy mystery gothique bientôt sur vos écrans ! Eté 1950. Entre les murs délabrés du manoir familial de Buckshaw, la jeune Flavia de Luce consacre tout son temps à ses deux grandes passions : la chimie et l'étude des poisons. Mais son quotidien va être bouleversé par une série d'événements mystérieux, à commencer par la découverte d'un oiseau mort, sur le bec duquel est empalé un étrange timbre... Très vite, les choses prennent une tournure encore plus inquiétante (et excitante) : après avoir assisté à la mort d'un inconnu dans son potager, Flavia décide de mener sa petite enquête... "Un charme fou ! " Lisa GARDNER "La meilleure des détectives ! " Diana GABALDON, Outlander Edition avec nouvelle inédite en bonus